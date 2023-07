Calcio | mercato Milan | ottimismo per l’arrivo di Pulisic | proposti 22 mln al Chelsea

(Di giovedì 6 luglio 2023)o, 6 lug. – (Adnkronos) – Ilpiazza lo scatto per arrivare a Christian. I rossoneri sono da tempo in trattativa con ilper il talento offensivo americano, in scadenza di contratto nel 2024, e nelle ultime ore hanno aumentato l’offerta. La proposta rossonera adesso è arrivata a 22 milioni di euro bonus compresi (18 milioni di parte fissa e 4 di bonus): una cifra che si avvicina alla richiesta dei Blues. Ilha in mano anche una proposta del Lione di 25 milioni di euro, la richiesta della società inglese, ma il giocatore sta spingendo per trasferirsi ao e, come riportato anche da Sky UK, c’èper l’esito positivo della trattativa. Dopo Romero, si tratterebbe di un altro rinforzo offensivo per Pioli e di sicura caratura ...

Nel mondo del, nessun giocatore è veramente intoccabile e anche Gleison Bremer, difensore ... potrebbe lasciare la squadra se l'offerta giusta dovesse arrivare già in questa sessione diIl Milan piazza lo scatto per arrivare a Christian Pulisic. I rossoneri sono da tempo in trattativa con il Chelsea per il talento offensivo americano, in scadenza di contratto nel 2024, e nelle ultime ...... orgogliosamente, 'Agenti, CEO, Owner and Founder' è aggiornato alla scorsa sessione di. ... C'è chi dice che al grandesia arrivato solo grazie all'ex plenipotenziario del Milan, lui ...CALCIOMERCATO – E’ arrivata poco fa l’ufficialità dell’ingaggio da parte del PSG di Milan Skriniar. L’ex giocatore dell’Inter arriva a parametro zero dopo una stagione in cui ha saltato gli ultimi mes ...CALCIOMERCATO LAZIO – Tentazione Arabia sempre più crescente per Sergej Milinkovic Savic. L’entourage del calciatore secondo quanto riporta il giornalista Rudy Galletti incontrerà a breve gli emissari ...