Arriverà nel pomeriggio la firma diRomero, l'argentino classe 2004 che si appresta a diventare un giocatore del Milan. In mattinata, visite mediche e di idoneità fisica alla clinica La Madonnina di Milano, poi l'arrivo all'hotel ...... impossibile disprezzare la Premier League in questa fase storica delma non vuole lasciare ... si tratta dell' argentino classe 2004Romero , svincolato dalla Lazio e giunto in sede per le ...Romero è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa: il giocatore argentino, classe 2004, domani sosterrà le visite mediche per il passaggio in rossonero. Romero arriva a parametro zero dalla ...

Calcio: Luka Romero a Casa Milan per la firma del contratto Agenzia ANSA

Arriverà nel pomeriggio la firma di Luka Romero, l'argentino classe 2004 che si appresta a diventare un giocatore del Milan. In mattinata, visite mediche e di idoneità fisica alla clinica La Madonnina ...Calciomercato Milan, Romero ha terminato le visite mediche Via alla giornata del passaggio definitivo di Luka Romero in rossonero. Dopo Luftus-Check e Sportiello, il Milan mette a segno un altro colpo ...