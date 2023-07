Calcio | Europei U19 | che batosta per l’Italia | pokerissimo del Portogallo 5-1 e gara con la Polonia decisiva

(Di giovedì 6 luglio 2023)di Alberto Bollini dopo un esordio straordinario e vincente contro Malta, è caduta nel corso del secondo turno degliUnder 19 contro i pari età del. L’undici allenato da Joaquim Milheiro è riuscito a imporsi, in rimonta, per 5-1. Unasonora per i giovani azzurri, che sono riusciti anche a passare in vantaggio dopo 6? minuti grazie alla rete di Lipani. Poi però i portoghesi sono riusciti a salire in cattedra e hanno dominato, specialmente in seguito all’espulsione dello stesso Lipani al 44esimo del primo tempo. Adesso servirà rimanere concentrati nell’ultima sfida contro la: servirà necessariamente un risultato utile per superare il turno.U19: IL RACCONTO DI-ITALIA IL PRIMO ...

