Calcio | è ufficiale | Kolasinac all' Atalanta

"Un mancino per la difesa". Così l'Atalanta decide di intitolare il comunicato per l'acquisizione di Sead Kolasinac, trentenne nazionale bosniaco preso dal mercato degli svincolati dopo la scadenza di ...... il grande vecchio Casale è praticamente sparito Iscriversi in Eccellenza è un miraggio lontanissimo: ilin città finirà in mano a una nuova realtà, frutto di una doppia intesa ormai... che dovrebbe andare all'Atletico Madrid, è seguito il comunicatodel Chelsea: ' Azpi è ... A 33 anni è un difensore con ampia esperienza nelinternazionale. È versatile, gioca come ...Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, mediante un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale. "Atalanta B.C. è lieta ... iniziando a giocare a calcio nel Club della sua città natale per poi ...Novità in vista di Euro 2024. Sono stati assegnati i diritti di trasmissione della competizione europea per Nazionali ...