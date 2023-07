(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Ieri ho visto il sindaco diNardella. Avendo chiara la posizione dell’Europa sulla finanziabilità degli stadi, che è negativa, bisogna che,ha fatto Venezia, il progetto delsi predisponga alla natura della misura finanziaria”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, a margine del Consiglio Nazionale del Cip, in merito alla questione relativa ai fondi per lo stadiodi. L'articoloWeb.

Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, a margine del Consiglio Nazionale del Cip, in merito alla questione relativa ai fondi per lo stadio Franchi di Firenze.Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, a margine del Consiglio Nazionale del Cip al quale ha partecipato. . 6 luglio 2023... un ambìto riconoscimento al quale aspirare da atleta e da dirigente - ha dichiarato Andrea, ... A partire dal, con l'iconico condottiero dell'Inter e vicepresidente del club nerazzurro, ...

Calcio: Abodi, 'stadio Franchi Comune Firenze faccia come Venezia' Il Dubbio

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Ieri ho visto il sindaco di Firenze Nardella. Avendo chiara la posizione dell’Europa sulla finanziabilità degli stadi, che è negativa, bisogna che, come ha fatto Venezia, ...“Apprendo della preoccupazione delle società di calcio dilettantistico relative all’introduzione della nuova Riforma dello Sport, con particolare riferimento all’abolizione del vincolo sportivo e all’ ...