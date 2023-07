Cala l’indice del disagio sociale L’Italia torna ai livelli pre pandemia grazie all’azione del governo

Servizi,Pmi in Italiaa 52,2 punti in giugnoPmi del settore dei servizi italiano ha rallentato a 52,2 punti in giugno dai 54 di maggio. La performance è leggermente inferiore alle ...... a vista d'occhio, così comela nebbia in Val Padana. Certo, la sensazione che le disuguaglianze stiano crescendo contribuisce a erodere il sentimento di fiducia e a ridurredi ...Il dato dell'PMI dei servizi , pubblicato Markit ed elaborato da Jinbun Bank, indica un ...'indicatore si conferma in espansione: si ricorda che la soglia critica è fissata a 50 punti, fa da ...