(Di giovedì 6 luglio 2023) Non c'è solo ilsulle tracce di Borja Mayoral: stando a Il Corriere dello Sport, anche ilpensa all'ex attaccante...

... ma che sulla bilancia del consenso può avere un suo perché, visto che ladelle prossime ... Il prossimo anno, infatti, tornano alle urne pure i Comuni die Sassari e bisogna votare anche ...Girone E " Ad aprire le ostilità al Montini è latra le marchigiane del Collemarino e le sarde dell'Alfieri. Per le prime expoit per 3 - 1 sulle isolane con parziali di 25 - 20, 27 - ...... con i sardi in 14esima posizione, sembrava unaancora più impossibile rispetto alle precedenti. Il resto della storia lo sappiamo benissimo, è successo di nuovo, missione compiuta e...

Cagliari, sfida al Genoa per un'ex punta della Roma Calciomercato.com

Il Genoa di Gilardino è pronto ad ingaggiare un duello di mercato col Cagliari per un gioiello ex Roma che ha attirato l'attenzione dei due club ...Anche la Salernitana e il Cagliari si inseriscono nella corsa a Collocolo. Per il centrocampista la società rosanero punta concretamente ma adesso dovrà superre anche la concorrenza dei due club di S ...