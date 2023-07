Cade vicino a una baita in Valle Grobbia | muore una donna di 64 anni

(Di giovedì 6 luglio 2023) Valtorta. Unadi 64è deceduta in seguito ad una caduta mentre si trovava nei pressi di unain località, in Val Brembana. I tecnici del Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica sono stati allertati poco prima delle 11 di giovedì 6 luglio. Sul posto anche i carabinieri e Carabinieri e l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Il medico non ha potuto far altro se non constatare la morte. Dopo l’autorizzazione da parte del magistrato, laè stata trasportata per una ventina di minuti con la barella fino alla strada e poi in camera mortuaria a Valtorta. L’intervento è finito poco prima delle 14 con il rientro dei soccorritori.

