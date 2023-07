Caccia contro drone | la provocazione che ha avvicinato la guerra Usa-Russia | GUARDA

(Di giovedì 6 luglio 2023) Deirussi si sono avvicinati pericolosamente a diversi velivoli senza pilota statunitensi nei cieli sopra la Siria. Sono le autorità militari americane a denunciare un crescendo di azioni pericolose e non professionali da parte dell'esercito di Mosca. L'U.S. Air Forces Central ha pubblicato un video che mostra undella, un SU-35, che si avvicina a unReaper e poi diversi razzi paracadutati che si muovono sulla traiettoria di volo del. Il tenente generale Alex Grynkewich, comandante della 9a Forza aerea Usa in Medio Oriente, ha dichiarato che tre droni statunitensi stavano operando sulla Siria dopo le 10:30 ora locale, in missionemiliziani dello Stato Islamico, quando tre aerei russi hanno iniziato a effettuare manovre di disturbo nei confronti ...

