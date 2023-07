Caccia allo Strega In un libro la “ricetta” per vincere | stile mai tortuoso | temi del dibattito contemporaneo | schema morale dicotomico | testi pronti per serie e film

(Di giovedì 6 luglio 2023) Al Premionon vince il romanzo “di qualità”, ma il “romanzo via-di-mezzo”. Una volta letto il saggio di Gianluigi Simonetti,(nottetempo), lo scenario letterario italiano non vi parrà più lo stesso. Tremate, tremate, la critica spietata è tornata. Simonetti, docente di Letteratura italiana contemporanea all’università di Losanna, l’avevamo già avvistato nel compendio criticamente misurato ma contenutisticamente ricchissimo de La letteratura circostante (IlMulino) sorta di mappatura e catalogazione generale del romanzo italiano. Con, e soprattutto nelle sue ultime 40 pagine, Simonetti, novello Norman Bates, affonda il coltello ripetutamente sotto la doccia di una letteratura dell’oggi sempre più ...

Pirelli adella riconferma Era il 2011 quando la Formula 1 comunicò ufficialmente la scelta di Pirelli ... Quest'anno lo hanno fatto molto più complicato rispettoscorso perché hanno voluto ......Unione Nazionale Consumatori su dati Istat sull'andamento dell' inflazione a giugno rispetto... Le famiglie " sottolinea la Coldiretti " tagliano gli acquisti e vanno adei prezzi più bassi, ...Una trasparenza sempre maggiore, dunque, per la salvaguardia delle tasche dei bolognesi adi affari e non troppo desiderosi di darsishopping, complici per molti le difficoltà economiche ...

Caccia allo Strega. In un libro la “ricetta” per vincere: stile mai tortuoso, temi del dibattito… Il Fatto Quotidiano

A sette anni di distanza dall’ultimo concerto, la band è attesa per un’emozionante serata di oltre tre ore di musica, che celebrerà i 50 anni di carriera del gruppo e ricorderà Stefano D’Orazio. Speci ...Caccia della Royal Air Force hanno intercettato tre velivoli russi che, senza essersi messi in contatto con le agenzie regionali di controllo, stavano sfiorando lo spazio aereo della Nato ...