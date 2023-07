Buste paga potenziate | esultano 14 mila lavoratori | cosa cambia

Ritocco sostanziale alle, con l'obiettivo dichiarato di favorire i lavoratori coi redditi più bassi. Una mossa annunciata da tempo e che trova ora un inquadramento ufficiale con il taglio definitivo dell'aliquota ...Aumentano a luglio, infatti, ledei lavoratori dipendenti con stipendi fino a circa 2.700 euro per il ricalcolo con l'ulteriore taglio cuneo fiscale salito dal 3% al 7% per chi percepisce ...Lavoro,più pesanti per circa 14 milioni di lavoratori Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge di conversione del decreto n. 48/2023, scatta, infatti, il taglio di... ...

Buste paga, "aumenti per 14 milioni di lavoratori" Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Quali sono le novità attese nel mese di luglio per stipendi e regole sul lavoro, da aumenti buste paga ad attuazione misure del Decreto Lavoro 2023 a nuova proposta di salario minimo ...