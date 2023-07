Buon compleanno Luigi Di Maio | Benedetto Lattanzi…

(Di giovedì 6 luglio 2023) …George W. Bush, Sylvester Stallone, Antonella Lualdi, Toquinho, Flavia Piccoli Nardelli, Enrico Buemi, Gabriele Albertini, Paolo Alli, Cristina d’Avena, Enzo Strippoli, Italo Bocchino, Max Gazzè, Stefano Pellegrini, Francesco Zampaglione, Helene Nardini,Beghetto, Paolo Macedonio, Elisa Ridolfi, Rosalia Misseri, Palmiro di Dio, Virginie Marsan, Veronica Angeloni… Oggi 6 luglio compiono gli anni:Lattanzi, giornalista;Silvestri, ex calciatore; Tito Gotti, direttore d’orchestra, musicologo, saggista; Francesco Grazioli, ex calciatore; Antonella Lualdi, attrice, cantante; Salvatore Vecchione, magistrato; Gabriele Jagnocco, pittore, scultore; Cesare Crugni, scultore; Gianfranca Montedoro, cantante, musicista; Fausto Fadda, politico; Enzo Lombardi, politico; Toquinho, chitarrista, cantante. Inoltre, compiono gli ...

Eventi per tutti, giovani, famiglie, sportivi, amanti delcibo e appassionati di cultura. Il ... Un'edizione, quella 2023, che segnerà dunque il 18esimodella Notte Rosa , che per l'...Dai primi passi alla Nuorese al grande salto nel Napoli, dopo il triennio alla Torres: l'attaccante sardo è stato uno dei grandi protagonisti della Belle Époque del calcio italiano, negli anni '90. Di:...... amica di Victoria: "anniversario alla mia coppia preferita al mondo!" ha scritto l'attrice di ... nato a Londra il 2 maggio 1975, spegne 46 candeline sulla sua torta di. Nella gallery, ...Buon compleanno per Gianfranco Zola che oggi, mercoledì 5 luglio 2023, ha compiuto 57 anni. Tanti gli omaggi nel mondo del calcio.I due sorridono e appaiono complici. "Buon compleanno Gabriele, Ily", sono state le parole del conduttore dedicate al neo 28enne. Tantissimi poi i commenti d'affetto arrivati sotto il post, tra i ...