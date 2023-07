Britney Spears vuol fare un selfie con star Nba | presa a schiaffi dalla security

Non c'è pace per, perché dopo la dura battaglia legale con il padre, le accuse del suo ex marito e le tesi complottistiche che la riguardano, adesso pare sia stata aggredita. Stando a quello che ...Secondo quanto riportato da TMZ,sarebbe stato aggredita a Las Vegas da una delle guardie del corpo di Victor Wembanyama , 19enne cestista francese professionista nella NBA con i San Antonio Spurs. La cantante era ...Come scegliere e abbinare il crop top a 20, 30, 40, 50, 60 anni (e oltre) Dimenticate gli outfit eccentrici del passato, resi popolari dalle popstar comee Spice Girls : il top a ...

Britney Spears aggredita da un bodyguard di una star dell'NBA: "Colpita" Biccy

La cantante Britney Spears è stata presa a schiaffi da uno della security della nuova stella del basket, Victor Wembanyama , che non l’aveva riconosciuta.Serie tv di Jamie Lynn Spears elenco delle serietv episodi puntate con video recensioni trama trailer che hanno per protagonista o comparsa ...