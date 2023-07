Briatore | il caso-Santanché? Un gioco politico | la verità che imbarazza la sinistra

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi alle ore 15 la ministra del Turismo Daniela Santanchè parlerà nell'aula del Senato. Un'informativa a Palazzo Madama dove l'esponente di Fratelli d'Italia riferirà sulla gestione di “Visibilia”, la società da lei fondata e al centro dell'inchiesta giornalistica diffusa dalla trasmissione Report. Il tribunale del popolo giustizialista ha già emesso la sua sentenza, esponenti dell'opposizione ne chiedono le dimissioni immediate, poi c'è lui, Flavio, che commenta così la valanga di fango che sta travolgendo Daniela, sua amica da sempre e socia in affari. «Trovo folle tutto ciò che sta accadendo. È paradossale che un ministro della Repubblica venga convocato in Parlamento perché una trasmissione televisiva, Report, manda in onda un'inchiesta su fatti avvenuti otto anni fa e montati come se fossero accaduti ieri. Daniela non è indagata e mi dispiace che il ...

L'affondo diA commentare la vicenda della ministra Santanchè è stato Giovanni Donzelli. Nel suo mirino le opposizioni: 'Le opposizioni tutte le settimane chiedono le dimissioni di qualcuno ......del. Qui è spiegato nel dettaglio l'operazione Twiga, messo quasi a garanzia nel piano di ristrutturazione dei debiti enormi. In particolare la strategia che coinvolge il locale diè ...IlSantanchè tiene banco anche durante la puntata di Zona Bianca in onda il 5 luglio su Rete4. In collegamento c'era anche Flavioche ha difeso il ministro del Turismo e attaccato la stampa ...In particolare la strategia che coinvolge il locale di Briatore è citata nella parte sull’esposizione ... è oggetto di proposta di transazione fiscale, esso (in caso di adesione), verrà pagato nella ...Elisabetta Gregoraci ha rivelato a Chi come ha conosciuto Giulio Fratini: "E' successo per caso in treno: il destino" ...