Bper | Tappi Fei | Continuiamo a collaborare con banca con garanzia da 100 mln

(Di giovedì 6 luglio 2023) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Il Fondo europeo per gli investimenti lavora con gli intermediari finanziari, come le banche, per raggiungere le piccole e medie imprese. Non facendo investimenti diretti dunque, il Fei conta profondamente sul lavoro delle banche partner sul territorio. Conabbiamo una collaborazione che prosegue da molti anni e quella siglata oggi, che prevede unadel valore di 110 milioni di euro, non è la prima operazione che facciamo insieme. Stavolta però ci focalizziamo su temi specifici: la sostenibilità, la digitalizzazione e l'innovazione". Così Alessandro, Chief Investment Officer del Fondo europeo per gli investimenti (Fei), a margine della conferenza stampa durante la quale è stato siglato l'accordo tra il Fei, che fa parte del Gruppo Bei, e il Gruppo ...