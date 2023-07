Bper | garanzia Fei da 110 mln al gruppo per investimenti sostenibili e innovativi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Il Fondo europeo per gli(Fei), che fa parte delBei, offre alBanca (Banca e Banco di Sardegna), assistito da Banca Finint, unadel valore di 110 milioni di euro. L'accordo promuoverà glirealizzati dalle piccole e medie imprese (Pmi) e dalle mid-cap di piccole dimensioni nel campo dellatà, dell'innovazione, della digitalizzazione e, in misura minore, nei settori della cultura e della creatività. Le operazioni del Fei beneficiano del sostegno del programma InvestEU. Il finanziamento, si legge in una nota, è stato firmato questa mattina presso la sede dia Milano dal Chief Investment Officer del Fei Alessandro Tappi e dal Chief Retail ...

Bper, garanzia Fei di 110 mln per investimenti sostenibili

