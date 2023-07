(Di giovedì 6 luglio 2023) Attesa per i numeri sull'occupazione americana in arrivo venerdì, timori per i nuovi rialzi della Fed. Petrolio stabile, euro restaquota 1,09 dollari. Spread in leggero rialzo a 170 punti

Apertura inper Piazza Affari La Borsa di Milano apre indopo la seduta negativa di ieri. Nelle prime battute l'indice Ftse Mib cede lo 0,84%. Leeuropee risentono delle incertezze sulla crescita globale, con la debolezza di Wall Street negativa ...Tutte in fortele principalieuropee . Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.deciso per Francoforte , che segna un - 0,88%; soffre ...Milano è debole , in scia alle altredi Eurolandia. Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui ...72%, si concentrano le vendite su Londra , che soffre un...

Borse in calo con occhi su lavoro Usa. A Milano Mfe sotto i riflettori Il Sole 24 ORE

Pier Silvio e Marina Berlusconi hanno ottenuto la maggioranza delle quote di Fininvest. I due figli di primo letto di Berlusconi hanno ricevuto l’intera quota disponibile, raggiungendo insieme il 53% ...(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Restano deboli le Borse europee dove prevalgono le vendite in tutti ... Mentre i futures americani sono in calo la peggiore è Parigi (-0,67%), zavorrata da Casino (-30%) alla ...