Borsa | Milano giù | controcorrente soltanto Fineco

Giornata nera a( - 2,53%) come per le altre Borse, sorprese dall'esuberante mercato del lavoro americano che fa temere nuove strette sui tassi da parte della Fed per tenere sotto controllo l'inflazione. Della ...Unica Blue Chip dia ottenere un buon risultato Fineco , che segna un aumento del 6,03%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon , che chiude la seduta con - 5,61%. Seduta ...Tra le small - cap di, ribasso composto e controllato per Greenthesis , che archivia la sessione in flessione del 2,64% sui valori precedenti.Dopo il dato sul lavoro Usa nel settore privato oltre attese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 lug - Nessuno spiraglio per chi puntava su un allentamento delle politiche monetarie ...Giornata nera a Milano (-2,53%) come per le altre Borse, sorprese dall'esuberante mercato del lavoro americano che fa temere nuove strette sui tassi da parte della Fed per tenere sotto controllo l'inf ...