***apre in calo in scia a Asia, Milano - 0,85%, Parigi - 1,1% (RCO). 06 - 07 - 23 09:02:18 (0162) 0 NNNNIl calo di Wall Street in scia a una Federal Reserve che non accenna a fare passi indietro sui tassi e la brusca frenata delle Piazze asiatiche con l'ondata di vendite sulle banche, declassate da ...L'esordio di Threads a circa quattro mesi dalle prime indiscrezioni relative al progetto e il suo mancato lancio in- dovuto alla necessita' di chiarire gli aspetti normativi legati al nuovo regolamento Digital MarketsAct - e' proprio legato alla necessita' di bruciare le tappe in modo da sfidare Twitter. Il ...

Borsa: l'Europa apre in calo, si guarda alle banche centrali QUOTIDIANO NAZIONALE

Sul valutario, l'euro resta sotto quota 1,09 dollari e passa di mano a 1,0864 (da 1,0879 alla chiusura di ieri). La moneta unica vale anche 156,32 yen (da 157,26), mentre il cross dollaro/yen e' a 143 ...Le Borse europee avviano la seduta in calo dopo i verbali della Fed ed in vista di nuovi rialzi dei tassi d'interesse. I mercati temono che ulteriori rialzi dei tassi di interesse possono indebolire u ...