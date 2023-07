Bonus bollette prorogato fino a settembre | chi ne ha diritto

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il governo ha deciso di prorogareil. Per accedere ai contributi è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e l’Isee. Ecco i requisiti necessari e gli importi dei sostegni per l'energia elettrica

Bonus bollette, proroga fino a settembre ma non per tutti. Ecco chi è escluso Sky Tg24

Il governo ha deciso di prorogare fino a settembre il bonus bollette. Per accedere ai contributi è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e l’Isee. Ecco i requisiti necessari e gli import ...Adnkronos Bonus bollette, proroga al 30 settembre (Adnkronos) - Prorogato anche per il terzo trimestre del 2023 il bonus sociale, elettrico e gas per i clienti con Isee fino a 15mila euro o 30mila ...