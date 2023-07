Bologna | Thiago Motta | «Cinque sfide stimolanti all’inizio»

(Di giovedì 6 luglio 2023), allenatore del, ha parlato ai canali ufficiali del club riguardo al calendario della prossima Serie A, allenatore del, ha parlato ai canali ufficiali del club riguardo al calendario della prossima Serie A. Le sue dichiarazioni: «Un inizio di stagione stimolante che nelle primegiornate ci vedrà affrontare subito Milan e Juventus, tra le squadre più forti del campionato, poi il Cagliari neopromosso e certamente motivato dal ritorno in Serie A, il Verona in trasferta e il Napoli Campione d’Italia. Sono convinto però che il calendario incida relativamente sul percorso di una squadra. Sono abituato a ragionare gara per gara nella certezza che non esistono partite facili. Sarà quindi importante farsi trovare pronti fin da ...

Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino del nuovodiMotta che debutterà al Dall'Ara con il Milan (ritorno alla ventiduesima giornata) mentre alla seconda giornata se la vedrà ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraInizio complesso per la band diretta daMotta, che ospiterà il Milan alla prima di campionato e poi sarà di scena nella tana della Vecchia Signora nel corso della seconda. Più ...Calciomercato Napoli - Il 10 e l'11 luglio si dovranno presentare tutti per il raduno del. nazionali compresi.Motta non ha fatto sconti nemmeno per chi è interessato dal mercato ed è accostato al Napoli , come racconta la Gazzetta dello Sport . Mercato Napoli, stop da ...

Bologna, Thiago Motta: "Inizio stimolante, il calendario incide relativamente sulla stagione" TUTTO mercato WEB

Il tecnico del Bologna Thiago Motta, intervistato ai canali ufficiali del club felsineo, ha commentato così il calendario de rossoblù: "Un inizio di stagione stimolante che ...Il cammino dei rossoblù nella nuova stagione di Serie A 2023 – 2024, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario ...