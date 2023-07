Bologna | Arnautovic sbotta sui social | «Basta con queste fake news!»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Markosuiper le notizie diffuse in questi giorni sul suo conto: ecco il messaggio dell’austriaco Markoè pronto a riprendersi ile lo conferma con un messaggio su Instagram, smentendo le tante voci sulle sue condizioni fisiche circolate negli ultimi tempi. IL MESSAGGIO – «diffonderenews su di me! Non ho infortuni. Il mio piede sta bene. Sono in forma e mi sto già preparando per la stagione in arrivo».