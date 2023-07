Blackrock dice green con la super piattaforma da 100 miliardi

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 luglio 2023) Perfinanza e ambiente non possono più prescindere l’una dall’altro. Se ne sono accorti i governi, se ne sono accorte le banche e se ne sono accorti i fondi. Per salvare il pianeta servono soldi e tanti. La prova sta nella lettera che, primo asset manager al mondo con 9.100di dollari gestiti e una inclinazione sempre più spiccata per la sostenibilità ha spedito ai suoi clienti. Il “la” lo aveva dato il fondatore Larry Fink, in un discorso davanti ai manager della società. Il messaggio era più o meno questo: non è il caso di girarci troppo attorno, “le imprese ottengono risultati migliori quando sono consapevoli del loro ruolo all’interno della società e la decarbonizzazione dell’economia globale creerà la più grande opportunità di investimento della nostra vita”. Di qui, ha scritto anche il Corriere della ...