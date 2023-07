Bill Gates vuole spegnere il sole | Elon Musk andare sulla luna | la UE lo stato di natura senza l' umanità | il mondo è dei pazzi furiosi

Ripropone il dualismo tipico del monto digitale che in passato ha ad esempio contrapposto Steve Jobs e. Threads: cos'è e come funziona il nuovo social lanciato da Zuckerberg che sfida ...Un progetto molto ambizioso, al quale alcuni scienziati stanno lavorando da oltre dieci anni, e che vede tra i massimi finanziatori. L'idea è finita anche alla Casa Bianca , che ha ...... cosa è successo Bezos eLa terza persona del mondo è un altro grandissimo nome: Jeff Bezos, il cui patrimonio netto è stimato in 144 miliardi di dollari, mentre, fondatore di ...

'Oscurare il sole', il piano di Bill Gates contro il riscaldamento globale che piace alla Casa Bianca Adnkronos

Bill Gates è tra i finanziatori di un progetto di ricerca per frenare il riscaldamento globale attraverso la riduzione delle radiazioni solari: in cosa consiste ...La Casa Bianca ha diffuso un rapporto in cui per la prima volta valuta le tecniche di modifica delle radiazioni emesse del Sole come una possibile ...