Bill Gates ha un piano per “oscurare il sole” per contrastare il riscaldamento globale e alla Casa Bianca piace

(Di giovedì 6 luglio 2023) Laha diffuso un rapporto in cui per la prima volta valuta le tecniche di modifica delle radiazioni emesse dal, tecniche cheaveva già da tempo finanziato. Nel rapporto divulgato dall’amministrazione Biden tutto ruota attornosolar radiation modification, la modifica delle radiazioni emesse deltramite mezzi artificiali. È un processo complesso che potrebbe portare danni, oltre che benfici, e sebbene lanon abbia ancora approvato il progetto si tratta della prima volta che queste tecniche vengono valutate da parte del governo americano. Uno dei più grandi benefici di queste tecniche è che possono agire in modo molto rapido. Secondo il giornale Politico le pratiche di modifica della ...

Ripropone il dualismo tipico del monto digitale che in passato ha ad esempio contrapposto Steve Jobs e. Threads: cos'è e come funziona il nuovo social lanciato da Zuckerberg che sfida ...Un progetto molto ambizioso, al quale alcuni scienziati stanno lavorando da oltre dieci anni, e che vede tra i massimi finanziatori. L'idea è finita anche alla Casa Bianca , che ha ...... cosa è successo Bezos eLa terza persona del mondo è un altro grandissimo nome: Jeff Bezos, il cui patrimonio netto è stimato in 144 miliardi di dollari, mentre, fondatore di ...

'Oscurare il sole', il piano di Bill Gates contro il riscaldamento globale che piace alla Casa Bianca Adnkronos

Bill Gates è tra i finanziatori di un progetto di ricerca per frenare il riscaldamento globale attraverso la riduzione delle radiazioni solari: in cosa consiste ...La Casa Bianca ha diffuso un rapporto in cui per la prima volta valuta le tecniche di modifica delle radiazioni emesse del Sole come una possibile ...