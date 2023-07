Bill Clinton a Roma si gusta una cacio e pepe con uno special guest | il suo assaggiatore

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Naper il presidente ar tavolo due!”. Sì, ma prima ci pensa l’è passato dagiusto 48 ore per un’udienza privata con papa Francesco. Baciamani e genuflessioni papali però fanno venir fame e l’ex presidente statunitense, oggi 77enne, ha voluto deliziarsi con unada Vladimiro a Villa Borghese. Una dozzina di uomini di scorta, poliziotti in borghese e una: l’. Le cronache vogliono che nessun avvelenamento è stato perpetrato tramite il, o il, a. Così l’ex presidente si è potuto avventurare in un secondo a base di pesce e infine verdure per contorno. Un ...

Il Papa, nel pomeriggio di ieri, ha ricevuto a Casa Santa Marta l'ex presidente statunitense. L'incontro del Pontefice con l'uomo politico americano - riferisce Vatican news - si è svolto in privato e il tema discusso è stata la pace. Al termine dell'incontro, Francesco si è ...Il funzionario, che ha iniziato la sua carriera istituzionale durante la presidenza di, ha assistito Biden nel 2008, in occasione delle primarie presidenziali del Partito democratico ...AGI - Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza. Il colloquio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio.era già stato in Vaticano, nel 1994, per un incontro ufficiale, quando era presidente degli Stati Uniti. Allora ...L'ex presidente degli Stati Uniti è stato pizzicato in uno storico ristorante della capitale, "Vladimiro". Le foto ...L’ex presidente Clinton ha gustato una cacio e pepe nello storico ristorante ‘Vladimiro’, aperto fin dal 1953 in via ...