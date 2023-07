Bielorussia | il presidente Lukashenko | «Prigozhin si trova a San Pietroburgo»

Ilrusso Vladimir Putin cercherà di consolidare il suo potere dopo un ammutinamento di ... Prigozhin è andato in esilio indopo aver stretto un accordo con Putin. 'Dopo tutti ...Per questo motivo, spiega Lukashenko, ilucraino ha iniziato a "sollevare le sue ... il gruppo di mercenari capeggiato da Prigozhin, Lukashenko si è detto pronto a utilizzarlo in:...Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, non si trova in, ma 'è a San Pietroburgo'. Lo ha affermato ildella, Alexander Lukashenko, in un incontro con giornalisti di media stranieri e bielorussi, secondo quanto riferito dall'agenzia Belta. Per quanto riguarda i combattenti della ...

Il presidente bielorusso Lukashenko ha detto che Prigozhin è in Russia Il Post

"Non vedo assolutamente alcun rischio dal dispiegamento della Wagner", ha detto Lukashenko, secondo quanto riporta l'agenzia ufficiale BelTa, segnalando che i ...Il presidente bielorusso, durante un incontro con alcuni giornalisti, ha chiarito che il leader del Gruppo Wagner sarebbe in Russia ...