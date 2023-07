Bielorussia | il presidente Lukashenko | «Prigozhin non è più qui | si trova a San Pietroburgo»

(Di giovedì 6 luglio 2023) IldellaAleksandrha detto che Yevgenynon sinel suo paese. Il leader della Wagner sarebbe invece a San, dove c’è una sede del gruppo. «sia San. Non sisul territorio bielorusso», ha dettoall’agenzia di stampa Belta. Intanto un gruppo Telegram vicino alla milizia privata sostiene che nella casa perquisita ieri non c’erano sostanze stupefacenti: «Dopo che i giornalisti di Rossiya 1 hanno mandato in onda i pacchi presumibilmente sequestrati in casa di, che avrebbero contenuto anche della droga, abbiamo potuto visitare la stanza dove i pacchi sono stati effettivamente ...

