Bianca Berlinguer spiega l' addio alla Rai | Oggi Mediaset mi dà più garanzie di libertà

come è noto dopo 34 anni in Rai passa a Mediaset, le reti fondate da Silvio Berlusconi. Un evento significativo per la storia della sinistra, comunque lo si legga. L'ormai ex ...Renzi querela. Le richieste alla giornalista da premier Comincia con una querela la nuova avventura diin Mediaset . L'intervista rilasciata dall'ex conduttrice di Cartabianca al Fatto Quotidiano non è proprio piaciuta al leader di Italia Viva Matteo Renzi , chiamato in causa dalla ...I soldi sembrano non aver pesato sul contratto di, approdata a Stasera Italia di Rete 4, in alternanza con Nicola Porro . E a un prime time che non ha ancora nome. Inoltre non ...Segui Tag24 anche sui social Matteo Renzi ha dato mandato si suoi legali di citare in giudizio penale e civile la giornalista Bianca Berlinguer per alcune dichiarazioni da lei fatte ai microfoni del F ...Mediaset, da sempre fortino di interessi (e solo dopo di idee) del capo Silvio Berlusconi ora si scopre patria del “pluralismo”.