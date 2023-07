Bianca Berlinguer | ' Io | di sinistra e isolata in Rai Renzi? Mi chiedeva servizi contro M5s e Bersani'

"Il Senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la dottoressaper le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano". È quanto si legge in una nota di Italia Viva. In un passaggio dell'intervista rilasciata al Fatto, l'ex conduttrice ...ha abbandonato la Rai dopo 34 anni, la giornalista dalla prossima stagione condurrà la prima serata di Rete 4. In un'intervista a La Stampa, l'ex direttrice del Tg3 motiva la sua ...I soldi sembrano non aver pesato sul contratto di, approdata a Stasera Italia di Rete 4, in alternanza con Nicola Porro . E a un prime time che non ha ancora nome. Inoltre non ...

Le liti con l'azienda, la striscia, la concorrenza: perché Bianca Berlinguer ha detto addio alla Rai Open

“Il Senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la dottoressa Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano”. Così s ...Rassegna ragionata dal web su: gli ultimi giapponesi del processo Ruby ter, Littizzetto e Berlinguer coraggiosamente a Mediaset, il dente avvelenato di Cirino Pomicino ...