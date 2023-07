Bianca Berlinguer | In Rai da tempo mi sentivo isolata | tollerata e non coinvolta Mediaset mi dà più garanzie

Il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi oggi parla degli addii a Viale Mazzini in un'intervista al Corriere della Sera . E suche è approdata a Mediaset dice che "è il mercato che è in movimento". Poi aggiunge: " Fazio è uscito prima che arrivassimo. Quanto alla Annunziata , ancora oggi le sue motivazioni ...... ha "un buon rapporto" con Giorgia Meloni e il suo governo garantisce stabilità con Forza Italia come baricentro; su Rete 4 portae Myrta Merlino sostituirà Barbara d'Urso a ...e ai suoi tre amici rischia di impantanarsi a causa del trasferimento di un giudice • Ecco i nuovi palinsesti Mediaset: una prima serata e uno striscia quotidiana persu Rete4 ...

Le liti con l'azienda, la striscia, la concorrenza: perché Bianca Berlinguer ha detto addio alla Rai Open

Si è dimessa dalla Rai dopo 34 anni e ora è pronta ad iniziare una nuova avventura in Mediaset con ben due programmi du Rete 4. Ma sull'arrivo di Bianca Berlinguer, ...Con l'uscita dei palinsesti Mediaset, oggi in viale Mazzini, gli animi sono sereni. Alla vigilia della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, infatti, nonostante lo "scippo" di ...