Bianca Berlinguer attacca Matteo Renzi | “Mi richiedeva due servizi al giorno contro i 5 Stelle e Bersani” Il leader di Italia Viva la cita in giudizio

"Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penaleper le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano". E' quanto si legge in una nota di Italia Viva. In un passaggio dell'intervista rilasciata al Fatto, l'ex conduttrice ...Una delle novità delle prossima stagione tv di Mediaset è legata al clamoroso passaggio didalla Rai all'Azienda di Cologno Monzese, dove condurrà Stasera Italia in tandem con Nicola Porro ed Augusto Minzolini e un programma del tutto nuovo in prima serata su Rete 4 . ...Il leader di Italia Viva ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la nota conduttrice di Cartabianca per le sue dichiarazioni a Il Fatto ...

Bianca Berlinguer: «Renzi richiedeva due servizi al giorno contro M5S e Bersani». L’ex premier la querela Corriere della Sera

Bianca Berlinguer attacca Matteo Renzi all'indomani del suo addio alla Rai. Immediatamente, il leader di Italia Viva risponde.Il direttore Giampaolo Rossi rispedisce le accuse di censura al mittente: “Siamo sfavoriti dal tetto dei compensi” ...