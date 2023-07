Bianca Berlinguer | Amica della Meloni? Io non sono amica di nessuno

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 6 luglio 2023) “In Rai ero percepita come un fastidio: misentita sola” Il Fatto Quotidiano, di Alessandro Ferrucci, pag. 5 Ogni due secondi un dlin dlon. “Scusi,messaggi” Quanti ne riceve? Tantissimi; (sorride, ma non è un sorriso) sa qual è l’aspetto che più mi preoccupa? La maggior parte delle persone scrive “in bocca al lupo per il tuo coraggio”. Inquietante. È chiaro, sto lasciando una situazione in qualche modo consolidata, costruita in 34 anni di lavoro, per un’avventura che presenta molte incognite. (Da ieriè ufficialmente un volto Mediaset, con due trasmissioni su Rete4) In questi ultimi anni, per lei, la Rai non ha sempre rappresentato una comfort zone. Voi del Fatto lo sapete meglio di altri; non avrei mai preso una decisione come questa se dentro l’azienda non mi fossi sentita da tempo ...