Bianca Berlinguer a Mediaset | «Isolata in Rai ecco perché ho lasciato»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 6 luglio 2023)inizia la sua nuova avventura adopo 34 anni trascorsi in Rai. La giornalista, dopo aver annunciato le sue dimissioni a Viale Mazzini, passerà alla corte di Pier Silvio Berlusconi per la stagione tv 2023-2024 (QUI i palinsesti). L'ex volto di #Cartasbarca nella prima serata del martedì di Rete 4, stesso giorno in cui andava in onda su Rai3. Oltre all'impegno in prime time, per Bianchina si aprono anche le porte dell'access prime time: sarà lei, in staffetta con Nicola Porro, a condurre Stasera Italia (il titolo dovrebbe cambiare ma ad oggi non vi è certezza) al posto di Barbara Palombelli. Augusto Minzolini, invece, sarà il conduttore del talk nel weekend. In una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidianoha spiegato ...