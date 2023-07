Berrettini-Sonego | la partita infinita | cosa è successo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Non è ancora stato decretato il vincitore del derby italiano valido per il primo turno di Wimbledon: il match verrà terminato oggi, ecco perché PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’edizione 2023 di Wimbledon è, al momento, abbastanza caotica: dopo tre giorni di torneo il programma, infatti, è abbastanza sfalsato. Ci sono alcuni giocatori Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Matteoe Lorenzoproveranno a terminare il loro infinito derby, previsto come secondo match sempre sul campo 12. Torneranno in campo anche Tiafoe, Hurkacz e Fritz per il secondo ...Il derbyriprenderà dal quarto set, così come il match di Matteo Arnaldi, mentre Marco Cecchinato è stato interrotto nel secondo parziale. Ma c'è spazio anche per Lorenzo Musetti ...Per quanto riguarda gli azzurri, la terza e magari ultima parte divsè prevista non prima delle 13.30 sul campo 12. Stesso orario per la prosecuzione del match che vede Carballes ...

Berrettini furioso durante la partita infinita con Sonego: Se mi infortuno ti faccio causa Sport Fanpage

Per cui Berrettini e Sonego dovranno tornare in campo per il terzo giorno di fila per concludere il derby, che vede il finalista 2021 avanti 6-7, 6-3, 7-6, 1-1. Si spera che giovedì sia il giorno ...Tra la pioggia e l'invasione degli attivisti, sono tanti i match da recuperare. Tra questi c'è il derby azzurro tra Berrettini e Sonego. Interrotto il primo giorno a causa della pioggia con il ...