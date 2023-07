Berrettini - Sonego e gli altri italiani | orario e dove vederli in tv

WIMBLEDON (Inghilterra) - Wimbledon ha dovuto fino a questo momento fare i conti con molti problemi a causa della pioggia e oggi, giovedì 6 luglio, si svolgeranno gli ultimi incontri del primo turno ...Prosegue il derby trainterrotto per la pioggia Italiani ancora protagonisti oggi a Wimbledon 2023, con il programma che prosegue a rilento a causa del maltempo. Con l'obiettivo di recuperare tutti gli ...Tra questi c'è il derby azzurro tra Matteoe Lorenzo, sospeso già due volte. Spostandoci nella parte alta del tabellone del singolare maschile, la sfida più attesa è quella tra Andy ...

Berrettini furioso durante la partita infinita con Sonego: Se mi infortuno ti faccio causa Fanpage.it

Matteo Berrettini non si è di certo trattenuto per lamentarsi delle condizioni non perfette dell'erba sul campo 12, a causa soprattutto della pioggia e della tantissima umidità. Tutto è accaduto nel c ...Cinque azzurri impegnati oggi a Church Road: Arnaldi e Cecchinato dovranno completare le partite con Carballes e Jarry. Tra i big ecco Medvedev e Ruud e la supersfida Murray-Tsitsipas ...