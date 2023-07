Berrettini ritrovato | battuto l' amico Sonego Match in chiaro alle 21

(Di giovedì 6 luglio 2023) Matteoaveva lasciato Wimbledon dopo la finale del 2021, la prima di sempre per un italiano. A due anni di distanza, nella sua prima prima partita ai Championships, si è rivista la sua ...

la salva alla, prima pesante al corpo e palla che non torna indietro. Le due palle break salvate sul 2 - 2 restano l'ultimo acuto di Sonego, sempre all'inseguimento e mai ...La rassegna stampa di giovedì 6 luglio 2023 Jannik avanti tutta 'Su questi campi mi sono' (Davide Chinellato, La Gazzetta dello Sport) Chiude con un servizio a 175 chilometri all'......E' sicuramente un, sia nell'efficacia del servizio sia negli spostamenti in campo: ottimi segnali per il resto della stagione. Il terzo set si gioca sui dettagli. Nessuno concede ...

Berrettini ritrovato, ma il derby con Sonego non finisce ancora SuperTennis

Matteo Berrettini aveva lasciato Wimbledon dopo la finale del 2021, la prima di sempre per un italiano. A due anni di distanza, nella sua prima ...Berrettini ha mostrato una ritrovata solidità. Nei mesi scorsi è stato vittima di una vera e propria shit-storm dovuta all'ignoranza ...