Berrettini-De Minaur in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 luglio 2023) Matteoaffronterà Alex Deal secondo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Sono notevoli i progressi messi in mostra dal finalista dell’edizione 2021 nel match vinto al primo turno contro l’amico e rivale Lorenzo Sonego. Matteo non sarà al 100%, ma vederlo finalmente competitivo non può che far piacere a tutti gli appassionati di questo sport. Il suo prossimo avversario l’australiano, testa di serie numero quindici, che all’esordio ha avuto qualche difficoltà nel superare il qualificato Coppejans in quattro set, rischiando anche di trascinare la partita al quinto. Tre i precedenti tra i due giocatori, con l’aussie in vantaggio due anno. Il primo scontro risale però al lontano 2017 sul cemento di Segovia. Nel 2021 vittoria per Matteo ...