Berlusconi | sorpresa dal testamento sul fratello Paolo Doppia tranche?

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un totale di duecento milioni di euro, divisi in due. A tanto ammonterebbe il lascito testamentario di Silvioal. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di Forza Italia, il Cavaliere avrebbe disposto a favore del100 milioni di euro neldel 5 ottobre 2020 e un ulteriore legato sempre di cento milioni di euro, nelle ultime volontà, quelle datate 19 gennaio 2022 e consegnate da Marta Fascina ad Arcore ieri al notaio Roveda. La compagna dell'ex presidente del Consiglio, infatti, avrebbe dato al notaio in una busta non sigillata un foglio di carta intestata (Villa San Martino, Arcore) firmato dal presidente di FI e composto da due facciate scritte con inchiostro nero, contenente un lascito di 100 milioni di ...

'ha deciso di andare a farsi operare in America' dice al'alleato leghista Umberto Bossi durante una manifestazione a Milano verso la fine dell'anno. E in effetti a ridosso del ...Nessuno dei 5 figli di Silvio"deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso". Così una nota dei figli diall'indomani dell'apertura del testamento. Le ultime volontà di, datate 19 gennaio 2022 e scritte mentre andava in ospedale, si rivolgono ai figli. Lasciti al fratello Paolo, ...La nuova politica Mediaset di Pier Silvio, determinato a "ripulire" le reti del Biscione dal trash , aveva infatti già fatto pensare a un Mario Giordano ormai ai saluti. A(ma ...

Per le vicende legate a Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri ha affrontato anche il carcere. Sette anni di detenzione, poi trasformati in cinque, prima in cella e poi ai domiciliari. Tanto gli costò ...Non se l’aspettava, Marcello Dell’Utri, di avere un lascito del da Silvio Berlusconi. Quando ha ricevuto la telefonata del notaio che gli comunicava la notizia, l’ex senatore è rimasto decisamente so ...