Berlusconi | nel testamento un lascito di 100 milioni al fratello Paolo e Marta Fascina

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un“semplice”, lo definisce chi ha avuto modo di vedere da vicino le ultime volontà dell’ex premier Silviomorto il 12 giugno scorso. Nessuno dei cinque figli deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest, precedentemente esercitato dal padre, ma Pier Silvio e Marina insieme raggiungeranno il 53% della holding, con quote paritarie. Nella disposizione testamentaria emergerebbe anche undi 100al, uno di pari valore alla compagnae 30mila euro per l’amico Marcello Dell’Utri. Lo scrive AdnKronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il testamento di Berlusconi era contenuto in una busta non sigillata ... Per poi aggiungere a quanto già stabilito nel 2006 un legato da 100 milioni al fratello Paolo, uno di pari entità a Marta ...Nella giornata di ieri, mercoledì 5 luglio 2023, è stato aperto il testamento di Silvio Berlusconi, le ultime volontà del fondatore di Mediaset e di Forza ...