Berlusconi | nel testamento figli | soldi a fratello | Fascina e Dell' Utri

(Di giovedì 6 luglio 2023) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Un"semplice", lo definisce chi ha avuto modo di vedere da vicino le ultime volontà'ex premier Silviomorto il 12 giugno scorso. Nessuno dei cinquedeterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest, precedentemente esercitato dal padre, ma Pier Silvio e Marina insieme raggiungeranno il 53%a holding, con quote paritarie. Nella disposizione testamentaria emergerebbe anche un lascito di 100 milioni alPaolo, uno di pari valore alla compagna Martae 30mila euro per l'amico Marcello

Berlusconi, aperto il testamento: c’è un lascito per Marta Fascina Corriere della Sera

Nella stessa riga in cui Silvio Berlusconi parla del lascito alla sua fidanzata, considerata la sua terza moglie dopo una cerimonia senza valore legale celebrata nel 2022, c'è il lascito al suo grande ...MILANO - I dettagli del testamento di Silvio Berlusconi, deceduto lo scorso 12 giugno al San Raffaele di Milano, sono stati resi noti dopo che ieri il documento era stato aperto davanti a due testimon ...