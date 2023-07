Berlusconi | il fratello Paolo e il caso della doppia donazione in due tempi nel testamento | avrà in tutto 200 milioni

(Di giovedì 6 luglio 2023) Scoppia già undalappena pubblicato di Silvio: allui ha stanziato non 100 ma 200indiversi. Vediamo. Il 5 ottobre 2020, il Cavaliere...

Il secondo testamento e' del 5 ottobre 2020, in cuiaggiunge il lascito di 100 milioni alPaolo. Il terzo è in forma di lettera e risale al 19 gennaio 2022, e contiene l'ulteriore ...... 'Sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare...' Dell'Utri, la reazione dopo il regalo di 30 milioni Nel parlade diDell'Utri afferma di averlo sempre considerato 'un'. '...Dell'Utri commosso dalla generosità diNel suo ricordo dell'amico, Dell'Utri ha descrittocome une ha raccontato la loro lunga amicizia. Ha rivelato che il Cavaliere ...

Berlusconi, il fratello Paolo e il caso della doppia donazione (in due tempi) nel testamento: avrà in tutto 20 ilmessaggero.it

La biografia e i guadagni di Marcello Dell'Utri, l'ex manager e politico grande amico di Silvio Berlusconi tanto da aver ricevuto dall'ex premier un lascito di 30 milioni.Oggi sono state rese note le ultime volontà di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, prima di essere ricoverato al San Raffaele, ha voluto scrivere una lettera di suo pugno ai figli, chiedendo ...