Berlusconi | elezioni suppletive 22 e 23 ottobre per seggio in Senato

(Di giovedì 6 luglio 2023) La data per il voto nel collegio uninominale 6 (Monza) della Regione Lombardia verrà proposta dal governo al Capo dello Stato Si terranno il 22 e il 23leallegate alla morte di Silvio. “Il Consiglio dei ministri – spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine del Cdm – su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in seguito alla comunicazione del decesso delre Silvio, ha individuato nei giorni 22 e 232023 le date per lo svolgimento delledeldella Repubblica nel collegio uninominale 6 (Monza) della Regione Lombardia. Il Governo proporrà pertanto tale data al ...

...uninominale 6 (Monza) della Regione Lombardia verrà proposta dal governo al Capo dello Stato Si terranno il 22 e il 23 ottobre lesuppletive al Senato legate alla morte di Silvio. ...Ammetto di essermi distratto negli ultimi tempi " da quando la destra ha vinto leho ...in qua una tenutaria di impianti turistici può diventare ministra del Turismo Vabbé che da...Roma, 6 lug. " Si terranno il 22 e il 23 ottobre lesuppletive al Senato legate alla morte di Silvio. "Il Consiglio dei ministri " spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine del Cdm " su proposta della presidente Giorgia Meloni e ...in seguito alla comunicazione del decesso del senatore Silvio Berlusconi, ha individuato nei giorni 22 e 23 ottobre 2023 le date per lo svolgimento delle elezioni suppletive del Senato della ...in seguito alla comunicazione del decesso del senatore Silvio Berlusconi, ha individuato nei giorni 22 e 23 ottobre 2023 le date per lo svolgimento delle elezioni suppletive del Senato della ...