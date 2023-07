Berlusconi | dopo il testamento ecco il nuovo murale | il gesto anti-haters

(Di giovedì 6 luglio 2023) SilvioSelf Made-Man è tornato. Questa mattina nel quartiere Isola in via Volturno 34 a Milano è riapparso il Cavaliere in una nuova versione dell'opera pop dell'artista contemporaneo aleXsandro Palombo che era stata rimossa la scorsa settimana in meno di quarantotto ore. “Anche Silviovittima della cancel culture? Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci unmessaggio!” le parole di aleXsandro Palombo nel giorno in cui è stato svelato anche il contenuto deldel Cav.la rimozione del primoPalombo ha raffiguratosempre con l'elegante abito blu accompagnato dalla sua immancabile cravatta a ...

