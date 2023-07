Berlusconi | Cdm delibera elezioni suppletive Senato

(Di giovedì 6 luglio 2023) caption id="attachment 344072" align="alignleft" width="300" Silvio/captionIl Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in seguito alla comunicazione del decesso delre Silvio, avrebbe individuato nei giorni 22 e 23 ottobre 2023 - secondo quanto si apprende - le date per lo svolgimento delledeldella Repubblica nel collegio uninominale 6 (Monza) della Regione Lombardia.Il Governo proporrà pertanto tale data al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali.

