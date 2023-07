Berlusconi | Cdm | 22 e 23 ottobre suppletive Senato

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Si terranno il 22 e il 23le elezioniallegate alla morte di Silvio. "Il Consiglio dei ministri - spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine del Cdm - su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in seguito alla comunicazione del decesso delre Silvio, ha individuato nei giorni 22 e 232023 le date per lo svolgimento delle elezionideldella Repubblica nel collegio uninominale 6 (Monza) della Regione Lombardia. Il Governo proporrà pertanto tale data al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali".

...(tranne IV) LA PROPOSTA Le opposizioni si accordano sul salario minimo a 9 euro l'ora (ma Renzi si sfila) VIA LIBERA DELRiforma della Giustizia, cosa cambia LA SCHEDA Silvio, il suo ...Il governo nelodierno ha scelto il commissario per la ricostruzione in Emilia - Romagna e nelle altre zone ... La cosa più difficile da smacchiare...: la resa di Bersani sul "giaguaro"'...LAB24 Italian succession - Che cosa ne sarà dell'eredità diScopri di più STRUMENTI I ... Zangrillo: presentato dl semplificazione controlli imprese "Oggi inho presentato un decreto ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Si terranno il 22 e il 23 ottobre le elezioni suppletive al Senato legate alla morte di Silvio Berlusconi. “Il Consiglio dei ministri – spiegano fonti di Palazzo Chigi al te ...La presidente del Consiglio prende tempo ma si va verso la ratifica, il problema è sostituire in Parlamento i voti della lega. Lo scontro per la leadership a destra è iniziato.