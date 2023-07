Berlusconi – Aperto il testamento | nessun “capo” di Fininvest

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ieri è statodal notaio ildi Silvio, scomparso lo scorso 12 giugno. In una nota – riferita sul Giornale da Francesca Galici – diramata dai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi si legge che in base alle volontà del loro padre “soggetto deterrà il controllo solitario indiretto suSpa, precedentemente esercitato dal padre stesso”. Poi, conclude la nota, “il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge”. Pier Silvio e Marina, secondo il, deterranno insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. Le decisioni riguardantisono state scritte dal fondatore di Forza Italia nel 2006, appuntate su un ...

La ministra del Turismo sta sottovalutando la dimensione digitale del dibattito che si èe, ... lo scrive solo Il Domani: reagite a questa pratica schifosa' Meloni, dopo, è la nuova ...Il testamento diè statoieri nello studio del notaio Roveda alla presenza di due testimoni, l'avvocato Luca Fossati, in rappresentanza dei figli Marina e Pier Silvio , e dell'...... come Milano (dove è statoil testamento), ma anche Arcore, Macherio e Villa Certosa. Le conversazioni sui social media riguardanti l'apertura del testamento di Silviomostrano un ...Giustizia, scoppia il caso Delmastro: Palazzo Chigi contro una "fascia della magistratura" Offensiva di Palazzo Chigi contro la magistratura. Come ai tempi di Silvio Berlusconi premier. Nel giorno in ...«Mi pare una evidente scelta di campo e preferenza a favore dei figli con cui anche professionalmente era più legato». «Piuttosto Marta Fascina per legge, ha diritto ...