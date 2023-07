Berlusconi | a Marina e Pier Silvio maggioranza di Fininvest

(Di giovedì 6 luglio 2023) Va aladi. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due figli di primo letto diraggiungono insieme il 53% del gruppo con quote ...

Finalmente, i dettagli del testamento più atteso d'Italia, quello di Silvio. Va a Pier Silvio ela maggioranza di Fininvest . Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due figli diraggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. È quanto si legge nelle ...MILANO " Va ae Pier Silvio , i primi figli di Silvio, il controllo congiunto della cassaforte di famiglia, la Fininvest. E' quanto disposto dal testamento del fondatore di Forza Italia, scomparso ...Va a Pier Silvio ela maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due figli di primo letto diraggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. E' quanto ...

ESCLUSIVA ANSA | Il testamento di Berlusconi. A Marina e Pier Silvio la maggioranza di Fininvest - Economia Agenzia ANSA

Il messaggio di Berlusconi ai figli mentre andava in ospedale: «Se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue» «Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San ...Il testamento di Silvio Berlusconi è stato svelato dall’Ansa: a Marina e Pier Silvio il 53% delle quote di Fininvest, lascito di 100 milioni a Marta Fascina e al fratello Paolo, 30 milioni a Marcello ...