Berlusconi | 30 milioni a Dell' Utri nel testamento L' ex senatore | «Non faccio altro che piangere da stamattina»

Il secondo testamento e' del 5 ottobre 2020, in cuiaggiunge il lascito di 100al fratello Paolo. Il terzo è in forma di lettera e risale al 19 gennaio 2022, e contiene l'ulteriore ...L'apertura del testamento dell'ex leader di Forza Italia ha dunque dissipato ogni dubbio circa il controllo azionario del colossi facenti capo a. 100A PAOLOE A MARTA ......, i funerali dietro le quinte: tutto quello che (forse) non avete ancora visto e sentito - guarda COSA LASCIA A CHI - Le ultima volontà di Silvio comprendono anche un legato di 100...Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare Vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a Paolo Berlusconi 100 ...Nel testamento di Silvio Berlusconi c’è anche un lascito per un amico di lunga data, Marcello Dell’Utri. L’ex senatore di ...