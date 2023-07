Benvenuta transizione green | la Topolino Fiat sarà marocchina

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 6 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/Sallusti-6-luglio.mp4 Due icone del boom italiano del Dopoguerra, lae la600, tornano sul mercato riviste e corrette. Il lancio dell’operazione è avvenuto ieri l’altro a Torino in un evento intitolato non senza retorica “Il futuro è in pista”. Tutto molto bello ma fuori di retorica comunicativa la conferenza stampa di Torino è l’unica cosa che resterà in Italia di questo futuro sceso in pista. Già, perché Stellantis, proprietaria del marchio, è una multinazionale di diritto olandese nata dalla fusione dei francesi di Peugeot e di Fca (ex), la 600prodotta in Polonia e laelettrica addirittura in Marocco come deciso dall’amministratore delegato, ovviamente francese, Olivier François, del ...